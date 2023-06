Tennis, Alcaraz in conferenza stampa: "Al Queen's penso di poter vincere"

Carlos Alcaraz ha presentato in conferenza stampa l'appuntamento del Queen's di Londra, storico torneo sull'erba che precede Wimbledon. Il tennista spagnolo ha dichiarato: "Non mi sono allenato tanto in Spagna sull'erba perché non abbiamo campi su questa superficie. Devo adattare i miei movimenti e i miei colpi, ma sono contento di come sono andati i primi allenamenti. Penso sempre di poter vincere il titolo in ogni torneo che gioco".