Tennis, Tiafoe trionfa a Stoccarda ed entra nella Top 10 del ranking

STOCCARDA (Germania) - Frances Tiafoe ha vinto il "BOSS Open" , torneo Atp 250 andato in scena sui campi in erba di Stoccarda (in Germania), con montepremi complessivo pari a 795.730 euro. Lo statunitense, numero 12 del mondo e terzo favorito del tabellone, si è imposto in finale sul tedesco Jan-Lennard Struff , numero 24 del ranking Atp, col punteggio di 4-6, 7-6(1), 7-6(8), al termine di un'autentica battaglia.

Tiafoe per la prima volta nella Top 10 del ranking Atp

Per Tiafoe, che da domani sarà per la prima volta nella top ten mondiale (numero 10), è il terzo titolo della carriera, il primo sull'erba. Per il tedesco, invece, ancora zero trofei Atp in bacheca.