Tennis, Sonego e Sinner non sbagliano: derby azzurro negli ottavi a Halle

HALLE (Germania) - Sarà derby italiano negli ottavi di finale del "Terra Wortmann Open", ATP 500 con montepremi 2.195.175 euro che si sta disputando sui campi in erba di Halle, in Germania. Jannik Sinner, numero 9 del ranking e quarto favorito del seeding, si è imposto contro il francese Richard Gasquet (n°49) con il punteggio di 6-3, 5-7, 6-2, mentre Lorenzo Sonego, 39ª forza del ranking mondiale, ha battuto 6-2, 3-6, 6-2 il russo Aslan Karatsev (n°45), ripescato in tabellone dopo il forfait dell'australiano Nick Kyrgios.