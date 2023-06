Tennis, Alcaraz vince al debutto al Queen's. Avanzano anche Rune e Tiafoe

Buona la prima per Carlos Alcaraz ai "Cinch Championships", Atp 500 con un montepremi da 2.195.175 euro in corso sui campi in erba del Queen's Club di Londra. Lo spagnolo, numero 2 del ranking Atp e testa di serie numero 1, ha battuto all'esordio il lucky loser francese Arthur Rinderknech con il punteggio di 4-6 7-5 7-6(3) e ha conquistato l'accesso agli ottavi di finale.