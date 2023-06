Tennis, Kontaveit annuncia il ritiro: "Wimbledon il mio ultimo torneo"

Anett Kontaveit ha annunciato il ritiro. Un anno fa era la numero 2 del ranking Wta , oggi invece l'estone ha comunicato via social che lascerà il tennis dopo il torneo di Wimbledon a causa di un grave problema fisico, una "discopatia degenerativa alla schiena che non mi permette di allenarmi intensamente né di continuare a competere", ha scritto.

Kontaveit, il post sui social

"Dopo diverse visite specialistiche e consulti medici si è scoperto il problema, che non mi permette di allenarmi come dovrei né di continuare a giocare. Di conseguenza, è impossibile proseguire ai massimi livelli in un circuito tanto competitivo. Il tennis mi ha dato ed insegnato molto, e di questo sarò sempre grata" ha aggiunto la Kontaveit nel post condiviso sui social. L'estone ha rimediato l'infortunio alla schiena ad Abu Dhabi ad inizio febbraio ed è stata ferma oltre due mesi. Ora, dopo qualche deludente prestazione a Madrid, Roma e Parigi, la tennista ha scelto il palcoscenico della prossima edizione dei “The Championships” per l’addio: "Ora sono pronta ad affrontare nuove sfide dopo il mio ultimo sforzo come giocatrice di tennis professionista: godermi il gioco e competere dando il massimo che posso a Wimbledon", ha concluso.