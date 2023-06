Emma Ghirardato alla scoperta di Wimbledon: chi è la n. 66 del mondo juniores

Emma Ottavia Ghirardato è l’immagine perfetta della tennista moderna e cittadina del mondo. È nata in America, a Iowa City, dove i genitori Paolo e Cecilia, dai quali ha ereditato la passione per il tennis, sono stati docenti universitari. Ha il doppio passaporto e l’atmosfera che respira in casa è caratterizzata da un mix di culture con radici negli States e a Torino: «Ho vissuto e sono cresciuta in Italia ma tra le mura domestiche parliamo inglese. Mi sento italiana ma non nego le influenze Usa in tutto ciò che faccio e facciamo». Ancora più legato al mondo Usa è il fratello Leone, nato invece in Italia: «Abbiamo una casa a Chicago e ogni anno trascorriamo almeno due settimane là». Emma è n. 66 (è stata 64) del ranking mondiale U18. Nell’ultimo anno ha fatto un gran salto, frutto degli allenamenti alla Scuola Ace Tennis Center con sede al Monviso Sporting Club. Fondamentali nel processo di crescita i primi grandi risultati junior 2022 e le sei settimane trascorse in Sudamerica a inizio stagione, con tornei sulla terra rossa e scalpi importanti come quello dell’attuale numero 3 della classifica di categoria, la peruviana Alarcon: «La vittoria mi ha dato fiducia e consapevolezza della bontà del lavoro che stiamo facendo. Poi sono arrivata in semifinale in un torneo Grado 1 in Croazia e questo ha ulteriormente migliorato la classifica». Importanti esperienze fatte negli ultimi mesi, come quella nelle qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia e al Roland Garros Junior: «A Roma, sul Pietrangeli - ricorda - ero un po’ tesa all’inizio della sfida contro Melania Delai. Poi mi sono sciolta e nel secondo set ho avuto anche la palla del 4-4. Se l’avessi realizzata chissà, lei si stava innervosendo. A Parigi non ho giocato benissimo ma ho respirato un’atmosfera diversa rispetto a quella dei tornei tradizionali, pur importanti, anche se non eravamo nell’impianto del Roland Garros. Motivo in più per tornarci ancora più preparata». Alle porte c’è Wimbledon juniores, in qualificazione e sull’erba: «Non conosco la superficie e anche per questo andremo qualche giorno prima per fare un torneo di avvicinamento al grande appuntamento e iniziare allenamenti specifici». Emma si definisce “attaccante da fondo”. Predilige comandare lo scambio. Per questo si forma presso la Scuola Ace Tennis Center fondata da Fabio Ponzano, diretta da Roberto Centamo e Gennaro Volturo. Il lavoro è capillare: «Per migliorare sotto ogni punto di vista. Nove sessioni di allenamento alla settimana, ognuna di 4 ore con 2 di tennis e 2 di atletica». Ama leggere romanzi e punta in alto, le prossime stagioni diranno quanto.