Tennis, a Sinner il derby azzurro di Halle: Sonego ko in tre set

Jannik Sinner trionfa nel derby azzurro contro Lorenzo Sonego nel secondo turno del torneo Atp 500 sull'erba di Halle, in Germania, e approda ai quarti di finale. Il tennista altoatesino, numero 9 del ranking Atp, vince in tre set con il punteggio di 6-7 6-4 6-4 in quasi tre ore di gioco e nel prossimo turno sfiderà Bublik, numero 48 al mondo, vincente in tre set (6-3 6-7 6-3) contro Struff.