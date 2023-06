Atp Halle e Queen’s LIVE: Bublik-Sinner e Musetti-Rune, dove vedere i quarti

Un tipo piuttosto particolare Bublik che, qualche anno fa, all'Equipe rivelò: "Odio il tennis con tutto me stesso, gioco solo per denaro. Mio padre mi diede in mano una racchetta senza chiedermi neanche se mi piacesse giocare”. Poi, però, ha iniziato a farsi notare e tra le sue doti migliori annovera un grande servizio, sia dal basso, con il quale spesso sorprende gli avversari, sia dall'alto con la palla che viaggia fino ai 230 km/h. Un tipo focoso che a, Montpellier, dove si presentava da detentore del titolo, per la frustrazione ha distrutto tre racchette in 30 secondi.

Bublik-Sinner e Musetti-Rune: i precedenti

Il quarto di finale ad Halle sarà il quarto confronto diretto tra Sinner e Bublik. Le tre precedenti sfide sono state tutte appannaggio dell'italiano che ha battuto il kazako due volte nel 2021 a Dubai e Miami mentre quest'anno ha avuto la meglio in due set, 6-4 6-2, in Olanda. Quella tra Musetti e Rune, invece, è una sfida inedita dato che il 21enne di Carrara e il 20enne danese non si sono mai trovati uno di fronte all'altro.

Dove vedere Bublik-Sinner e Musetti-Rune

Il quarto di finale ad Halle tra Bublik e Sinner, in programma alle ore 12, sarà visibile in diretta su SuperTennis e Sky Sport Tennis. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su SuperTenniX, Now, Sky Go e Tennis Tv. La sfida del Queen's tra Musetti e Rune, in programma alle 15, sarà invece visibile solo su Sky ai canali 201 e 205 e in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.