Tennis, Sinner si ritira ai quarti di Halle: avanza Bublik

HALLE (Germania) - Jannik Sinner dice addio al torneo Atp 500 di Halle ritirandosi a metà match dei quarti di finale contro Alexander Bublik che vince 7-5, 2-0 dopo 57 minuti. Primo set complicato per l'azzurro: finisce sotto 5-3 ma è bravo ad annullare il set-point e recuperare il break di svantaggio (5-5) ma al 12° gioco Bublik è cinico e a 0 strappa nuovamente la battuta all'azzurro che perde la frazione 7-5 con allarme. Sinner infatti avverte un problema muscolare (coscia sinistra). L'altoatesino torna in campo ma è visibilmente condizionato dal fastidio avvertito sul finire della prima frazione muovendosi male per il campo. Dopo il break subito (2-0) decide di ritirarsi per non aggravare quella che sembrerebbe una contrattura.