Tennis, Musetti eliminato da Rune ai quarti del Queen's

LONDRA (Inghilterra) - Lorenzo Musetti saluta ai quarti di finale il torneo Atp 500 del Queen's. L'azzurro è stato eliminato dal numero 6 al mondo Holger Rune con il punteggio di 6-4, 7-5 dopo un'ora e 53 minuti di gioco. Musetti mette subito a dura prova la poca esperienza del norvegese sull'erba strappandogli il servizio al 3° gioco per portarsi con personalità sul 4-1. Rune chiede l'intervento del trainer per un fastidio al polso e quando rientra gira la partita: parziale di 5 game a 0 per vincere la frazione 6-4 dopo 57 minuti. Secondo set equilibrato che vive tra il 9° e 10° game: Rune serve sotto 5-4 e salva due set-point a Musetti, tiene il servizio (5-5) e al gioco successivo strappa a 0 la battuta a Musetti per poi chiudere 7-5.