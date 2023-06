Federer e la sfida con Kate Middleton a Wimbledon: cosa è successo

Wimbledon, la visita di Roger Federer e la principessa del Galles

In vista dell'inizio del Grande Slam (il più antico evento nello sport del tennis), la futura regina del Regno Unito ha assistito insieme a Federer al dietro le quinte degli allenamenti dei giovani raccatapalle che si preparano a prendere parte al torneo. Kate, patrona dell'All England Lawn Tennis and Croquet Club, ha dichiarato che Wimbledon è sempre stato "rinomato per i suoi raccattapalle incredibilmente professionali ed è stato incredibile vedere quanto impegno e passione c'è dietro le quinte". Durante la chiacchierata con la principessa, Federer ha svelato un aneddoto risalente a quando aveva 10 anni: "Quando diventi un raccattapalle, lo resti per tutta la vita. La dedizione e la passione per questo sport passa soprattutto per questo ruolo".