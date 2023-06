Tennis, Alcaraz vince il Queen's: De Minaur si arrende in due set

LONDRA (Regno Unito) - Carlos Alcaraz domina la finale del torneo ATP 500 del Queen's, sull'erba londinese. Lo spagnolo, n.2 del Mondo e prima testa di serie del torneo, ha battuto l'australiano Alex de Minaur in due set con il punteggio di 6-4, 6-4 in 1 ora e 36 minuti di gioco. Per il giovane spagnolo è l'undicesima vittoria in carriera, prima sull'erba.