Tennis, ranking Atp: Alcaraz torna n.1, Musetti in top 15

Ranking, le nuove posizioni degli azzurri: Sinner torna n.8, Musetti entra in top 15

Per quanto riguarda gli italiani, Lorenzo Musetti è il settimo azzurro nell'era Open a entrare nella Top 15 del ranking ATP. Grazie al secondo quarto di finale consecutivo in due tornei sull'erba, Musetti ha scalato un'altra posizione in classifica rispetto alla scorsa settimana. E per la prima volta fa il suo ingresso tra i primi 15 del mondo, dove nell'era Open erano arrivati solo, tra i tennisti italiani, Adriano Panatta (4), Matteo Berrettini (6), Corrado Barazzutti (7), Jannik Sinner (8), Fabio Fognini (9) e Paolo Bertolucci (12). Eguaglia il best ranking Jannik Sinner, che torna numero 8 del mondo dopo i quarti a Halle. Scivola invece al numero 36 in classifica Matteo Berrettini, ancora fermo ai box per problemi fisici.