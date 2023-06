Tennis, Sinner pronto per Wimbledon: il messaggio social

Con un messaggio sul suo profilo ufficiale di Instagram, Jannick Sinner annuncia il suo ritorno in campo dopo aver superato l'infortunio che lo ha costretto al ritiro all' Atp 500 di Halle . Sinner sarà così presente a Wimbledon da numero 8 nella classifica ATP.

Sinner, il messaggio social

Sul suo profilo ufficiale di Instagram, il talento altoatesino ha annunciato la sua presenza a Wimbledon tramite un post: "Grazie Halle per l'opportunità di giocare la scorsa settimana. Spero di vederti l'anno prossimo. Mai facile ritirarsi, ma in quel momento dovevo fare ciò che era giusto per il mio corpo. Dopo qualche giorno di riposo e consultazione con il mio medico sono felice di condividere con voi che sarò in forma e pronta per Wimbeldon".