Tennis, qualifiche Wimbledon: Arnaldi, Gaio, Nardi e Gigante ok al debutto

Matteo Arnaldi, prima testa di serie del tabellone cadetto di Londra, Federico Gaio, Luca Nardi e Matteo Gigante hanno superato il primo turno delle qualificazioni maschili di Wimbledon, terzo Slam del 2023, che si stanno disputando sui campi in erba di Roehampton. Sono tre gli incontri da vincere per accedere al main draw del torneo britannico, che quest'anno offre un montepremi record: 44.700.000 sterline (ovvero oltre 52 milioni di euro). Eliminati all'esordio, invece, Luciano Darderi, Franco Agamenone, Andrea Pellegrino, Francesco Passaro, Raul Brancaccio, Riccardo Bonadio e Alessandro Giannessi. Della pattuglia tricolore fanno parte anche Andrea Vavassori, Giulio Zeppieri, Flavio Cobolli, Mattia Bellucci e Francesco Maestrelli, tutti in campo oggi per il primo turno delle qualificazioni maschili.