Tennis, Giorgi vola ai quarti ad Eastbourne: impresa contro Jabeur

Una prestazione praticamente perfetta quella sfoderata da Camila Giorgi per approdare per la terza volta di fila nei quarti di finale del 'Rothesay International', Wta 500 che si sta disputando sui prati del Devonshire Park di Eastbourne, in Gran Bretagna. La 31enne di Macerata, semifinalista nelle ultime due edizioni, dopo essersi imposta in due set all’esordio sulla britannica Watson (lucky loser al posto della russa Anastasia Potapova, ha eliminato 6-3, 6-2, in un’ora ed undici minuti di partita, la tunisina Ons Jabeur, n.6 del ranking e quarta favorita del seeding, che sui prati vanta la finale a Wimbledon dello scorso anno ed un titolo vinto a Birmingham nel 2021.