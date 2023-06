Tennis, Giorgi e Bronzetti in semifinale ad Eastbourne e Bad Homburg

TORINO - Dopo l'ottima prestazioen contro Jabeur, Camila Giorgi conquista ancora una volta un posto nelle semifinali del Wta 500 di Eastbourne. Sull'erba britannica l'azzurra strappa il pass per il prossimo turno superando l'ostacolo Jelena Ostapenko. Decisivo il forfait della lettone dopo il primo set portato a casa dalla marchigiana con il 10-8 al tie-break. Per Giorgi ora il match contro Daria Kasatkina. Prima semifinale sull'erba per Lucia Bronzetti, che ha vinto ai quarti del Bad Homburg Open, torneo Wta 250 di scena sui prati della città dell’Assia, in Germania. La 24enne riminese di Villa Verucchio, n.65 del ranking, ha sconfitto in due set con il punteggio di 6-4 6-3, in un’ora e 16 minuti di partita, l’ex russa Varvara Gracheva. Domani la super sfida contro la polacca Iga Swiatek, n.1 del ranking.