Tennis, Wozniacki torna a giocare dopo tre anni: "Farò gli US Open"

Dopo tre lunghi anni di stop per dedicarsi alla propria famiglia, Caroline Wozniacki torna in campo. Ad annunciarlo è stata la stessa tennista danese attraverso un tweet nel quale lancia il servizio dedicatogli dalla rivista Vogue. "In questi ultimi tre anni lontano dal gioco ho avuto modo di recuperare il tempo perduto con la mia famiglia, sono diventata mamma e ora ho due bellissimi bambini di cui sono così grata".

L'ex numero uno al mondo - guidò la classifica WTA tra il 2010 e il 2012 -, compagna dell'ex campione Nba David Lee, ha infatti dato alla luce Olivia, nata l'11 giugno 2021, e James, venuto al mondo il 24 ottobre dell'anno successivo. Il tempo lontano dai campi gli è servito per stare con i propri cari. Ora, però, a 32 anni - ne compirà 33 il prossimo 11 luglio - è giunto il tempo di tornare all'attività.

Caroline Wozniack torna in campo: l'annuncio

Vincitrice di 30 tornei e dell'Australian Open 2018, lo stesso anno in cui gli è stata diagnosticata l'artrite reumatoide, per ben 71 settimane al comando del ranking mondiale, la campionessa di Odense annuncia: "Ho ancora degli obiettivi che voglio raggiungere. Voglio mostrare ai miei figli che puoi perseguire i tuoi sogni indipendentemente dalla tua età o dal ruolo. Abbiamo deciso come famiglia che è ora. Sto tornando a giocare e non vedo l'ora. Ho parlato con molte donne che hanno rinunciato ai propri sogni perché volevano stare con le loro famiglie, ma da qualche parte nel profondo hanno questo desiderio di fare qualcosa di cui sono appassionate. Voglio dimostrare loro che si può tutto. Non ho colpito una pallina da tennis fino a dopo la nascita di James, più di due anni dopo la mia ultima partita. È difficile dire come mai o cosa sia cambiato, ma quando mio padre mi ha visto allenarmi un giorno mi ha detto: 'Sembra che ti stia divertendo di più' ed era esattamente così che mi sentivo. Ero rilassata e provavo gioia".

Caroline Wozniacki mette nel mirino US Open e Olimpiadi di Parigi 2024

La Wozniacki, dunque, ripartirà da Montreal, dove vinse nel 2010. Poi testa agli US Open: "A New York c’è un’atmosfera elettrica, unica al mondo e di cui non ne ho mai abbastanza: lì ho giocato bene per anni - ha spiegato la 32enne -. Inoltre, David è stato negli New York Knicks per cinque stagioni, entrambi amiamo quella città. Inizierò a giocare a Montreal solo per ritrovare il ritmo, e poi andremo tutti a New York. Dopodiché, avrò un paio di mesi per prepararmi per l'Australia, e ripartiremo da lì. Anche le Olimpiadi di Parigi sono un obiettivo".