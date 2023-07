Tennis, Bronzetti sconfitta in finale: a Bad Homburg trionfa Siniakova

Bad Homburg vor der Höhe (Germania) - Niente da fare per Lucia Bronzetti nella finale del "Bad Homburg Open" (WTA 250 - montepremi 259.303 dollari) che si è concluso sui prati della città dell'Assia, in Germania. In un match a lungo interrotto causa pioggia, la 24enne tennista riminese, n°65 WTA, si è arresa alla ceca Katerina Siniakova, 52ª del ranking mondiale e vincente in due set con il punteggio di 6-2, 7-6(5), maturato in un'ora e 36 minuti di gioco.