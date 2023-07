Tennis, Berrettini: "Anno stregato, ma a Wimbledon ritrovo adrenalina"

Due anni fa ha giocato la finale sull'erba dell'All England Club, ora ritorna dopo una stagione che lui stesso definisce "stregata". Matteo Berrettini si prepara all'esordio a Wimbledon, in cui sfiderà Lorenzo Sonego: con gli infortuni che non gli hanno dato tregua e diverse rinunce ai tornei, ora il romano ci riprova. Il classe 1996 ha dichiarato: "Lo spirito è buono, nonostante sia un anno maledetto, segnato da riti voodoo. Alla fine questo posto mi mette allegria per ricordi vissuti che porto dentro, e perché ha qualcosa di speciale".