Tennis, Sonego e il derby con Berrettini a Wimbledon: "Una sfortuna"

"Nella sua carriera è sempre riuscito a tornare al top in poco tempo, ha dimostrato che riesce a risollevarsi ogni volta. Quando entrerò in campo non lo vedrò più come un amico, ma come un avversario e dovrò metterlo in difficoltà" ha dichiarato Sonego.

Tennis, Berrettini: "Anno stregato"

Sonego e la partita contro Berrettini a Wimbledon

Il tennista tornese, sempre sulla sfida contro Berrettini, ha dichiarato a SuperTennis: "Quando entri in campo, ci si concentra non sull'avversario ma su quello che c'è da fare per portare a casa la vittoria. L'amicizia sarà messa da parte per due ore, tre o quello che sarà. Poi dopo la stretta di mano sarà tutto come prima".