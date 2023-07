Diretta Berrettini-Sonego, a Wimbledon è derby italiano: dove vederlo in tv

Intanto nella giornata d'esordio sorride il tennis azzurro, con Sinner e Musetti che hanno superato, entrambi con il punteggio di 3-0, rispettivamente l'argentino Cerundolo e il peruviano Varillas. Il 21enne di San Candido se la vedrà ora con un altro argentino, Schwartzman, mentre il carrarino sfiderà lo spagnolo Munar.

Berrettini-Sonego: i precedenti tra i due azzurri

Quello in programma al campo 12 di Wimbledon sarà il terzo confronto diretto tra Berrettini e Sonego. I due si sono trovati uno di fronte all'altro a Stoccarda: nel 2022 il romano si aggiudicò i quarti in rimonta con il punteggio di 3-6 6-3 6-4, mentre quest'anno, sempre sull'erba tedesca, il torinese si è preso la rivincita battendo l'amico e connazionale con un netto 6-1 6-2.

Wimbeldon, Berrettini contro Sonego: diretta tv e streaming

La sfida tra Berrettini e Sonego, valida per il primo turno sull'erba londinese di Wimbledon, sarà visibile in esclusiva su Sky Sport. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Now e sulla piattaforma Sky Go.