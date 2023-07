Tennis, Wimbledon e la pioggia: rinviata anche Sonego-Berrettini

La pioggia ha stravolto il programma di Wimbledon , terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba di Londra. Gli organizzatori, a causa del maltempo, sono stati costretti a rinviare tutti i match odierni previsti sui campi scoperti.

Sospeso anche il derby italiano tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego, interrotto al termine del primo set vinto al tie-break dal tennista piemontese.

Wimbledon, la pioggia stravolge il programma

Slitta così a domani la prosecuzione della sfida tutta italiana, valida per il primo turno di Wimbledon, tra Berrettini e Sonego. Interrotta anche la partita della Errani, contro la statunitense Brengle, con la romagnola sotto nel punteggio per 6-3 3-0. Rinviati a domani anche gli incontri degli altri italiani inizialmente in programma oggi: Paolini-Kvitova, Osorio-Cocciaretto, Cecchinato-Jarry, Kontaveit-Stefanini, Arnaldi-Carballes Baena, Cristian-Bronzetti e Gracheva-Giorgi. Le partite si disputeranno domani mercoledì 5 luglio.