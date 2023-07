Sinner spacca Wimbledon, il motivo è incredibile: "violata" la tradizione

WIMBLEDON - Jannik Sinner fa parlare di sè a Wimbledon e non solo per ciò che succede durante gli incontri: il tennista altoatesino è entrato in campo, per il suo match con Juan Manuel Cerundolo , con una borsa lussuosa di Gucci , che ha strappato la curiosità di fotografi e tifosi.

Infatti non era mai successo prima che un tennista si presentasse sull'erba inglese con un oggetto di un marchio di lusso. Sinner è sceso in campo con un borsone modello Gucci, casa di moda italiana per la quale è brand ambassador da poche settimane.

Sinner, l'ingresso col borsone Gucci

Per fare ciò, Sinner ha dovuto chiedere il consenso all'ITF, all'ATP e all'organizzazione stessa di Wimbledon che impone da sempre un dress-code rigido e ben preciso visto che nel torneo londinese non sono permessi colori al di fuori del bianco. Questa opportunità era stata rifiutata, tempo addietro, a campioni del calibro di Federer e Serena Williams che avevano una partnership con questa società. Riguardo all'episodio, il New York Times ha riportato le parole del tennista italiano: "Volevo che la borsa fosse comoda da trasportare e contenesse abbastanza per contenere tutte le mie cose. La mia priorità era la funzionalità".