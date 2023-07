Murray sconvolto a Wimbledon: la rivelazione del giornalista in conferenza

A rendere la situazione ancor più commovente, poi, sono stati i gesti, il linguaggio del corpo e il crollo emotivo dello stesso tennista scozzese, che ha chinato la testa, portato le mani al volto e, visibilmente commosso, ha tentato di riprendere il discorso, senza riuscirci.

Wimbledon, tutti i match in diretta

Murray ko con Tsitsipas, l'errore a Wimbledon e la commozione

La causa scatenante è stato un episodio in particolare, rievocato da un giornalista presente in sala stampa. Avanti 2 set a 1 e 30-15 nel nono game (sul parziale di 4-4), e con il servizio per Tsitsipas, allo scozzese viene fischiato un out che, come mostrano i replay, non lo era affatto. Murray se ne era accorto subito, ma non ha voluto 'sprecare' il challenge, una scelta che - a posteriori - può essere ritenuta decisiva ai fini dell'incontro. Poi, dopo alcuni secondi di grande pathos, ha ripreso la parola: "Questo è ovviamente frustrante perché lo ricordo. Era una risposta con un rovescio incrociato, probabilmente avrei vinto il game".

Il ranking Atp