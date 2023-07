Berrettini-Zverev, la frase clamorosa del tedesco detta a rete a Wimbledon

Matteo Berrettini si è qualificato agli ottavi di finale di Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba londinesi, battendo in tre set Alexander Zverev con il punteggio di 6-3, 7-6 (4), 7-6 (5) in due ore e 33' di gioco. L'azzurro nel prossimo turno affronterà il numero uno del ranking mondiale Carlos Alcaraz. Alla fine della sfida, il tedesco ha rivolto una particolare frase a Berrettini, mentre gli stringeva la mano: "Se giochi così, puoi vincere il torneo".