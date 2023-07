Melissa Satta e il tifo per il suo Matteo Berrettini: ecco cosa ha fatto

Melissa Satta ed il tifo per Matteo Berrettini

Quando Melissa non riesce ad essere presente alle partite di Matteo Berrettini, fa di tutto per riuscire almeno a vedere la sfida in qualsiasi modo. Recentemente la Satta ha sviluppato un'originale idea per essere comunque vicino al suo compagno. Nella serata del 9 luglio, l'ex di Bobo Vieri si trovata in un ristorante insieme ad alcuni amici, ma la piacevole serata in compagnia non l'ha distolta dal seguire comunque il suo fidanzato impegnato in campo. Una delle sue amiche ha scattato una fotografia, che è poi stata condivisa come Instagram story, in cui si vede il tavolo con tutti gli ospiti e un telefono in cui si poteva guardare in diretta la partita di Berrettini a Wimbledon. A commento le parole della conduttrice: "Anche qui tifiamo per te".