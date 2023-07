Tennis, Wimbledon: Djokovic e Medvedev ai quarti, Eubanks batte Tsitsipas

Novak Djokovic vola ai quarti di finale nel tabellone maschile di Wimbledon, terzo torneo dello Slam che si disputa sui campi in erba londinesi. Il serbo ha vinto contro il polacco Hubert Hurkacz: dopo l'interruzione dell'incontro ieri per l'orario, il serbo che era in vantaggio di due set a zero ha dovuto cedere il terzo per poi chiudere al quarto 7-6 7-6, 5-7, 6-4.