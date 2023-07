Eubanks, chi è: Wimbledon, il servizio a U, gli amici vip e l'idolo Ashe

201 centimetri di altezza, ha affinato col tempo "un'arma segreta", che sta mettendo in crisi uno dopo l'altro tutti i suoi avversari a Wimbledon: il terribile servizio "a U", nome che deriva dalla particolare traiettoria che compie la pallina in aria, prima di toccare terra e schizzar via, imprendibile per chiunque. Eppure, dopo essere entrato tra i migliori otto dello storico torneo inglese, fa quasi sorridere come in tempi non sospetti lo statunitense - come da lui stesso raccontato - si sfogasse con la grande amica Kim Clijsters: "L'erba è la superficie più stupida su cui giocare a tennis. Perché stiamo giocando a tennis - uno sport in cui abbiamo bisogno che la palla rimbalzi - su una superficie molto irregolare? Non ti ci puoi muovere".

Eubanks, l'amicizia con Osaka e Foxx e il ruolo da controfigura

A scavare nel passato di Eubanks verrebbe quasi da pensare che, nel tennis, ci sia finito un po' per caso. O magari, per stringere strettissimi rapporti d'amicizia con alcune delle sue più celebri rappresentanti, come - appunto - la Clijsters, ma anche Naomi Osaka, Coco Gauff, Madison Keys e Sloane Stephens, con le quali dà spesso vita ad esilaranti gag. Ma le sue conoscenze "Vip" travalicano i confini di questo sport sfociando nello spettacolo. Ad esempio, con Jamie Foxx, conosciuto per un siparietto sui social e "conquistato" con la sua simpatia e la sua esuberanza, al punto che il noto attore, cantante e personaggio televisivo statunitense gli ha recentemente dedicato un post su Instagram, congratulandosi per le sue imprese a Wimbledon. Ma non è tutto. Lo stesso Eubanks può "vantare" un'esperienza nel mondo della recitazione: è accaduto in occasione della docu-serie "In Citizen Ashe", dove ha convinto il regista ad affidargli il ruolo di controfigura di quello che è sempre stato il suo idolo, almeno fino all'inizio dell' "era Djokovic".