Diretta Wimbledon: Sinner-Safiullin, orario e dove vederla in tv

Jannik Sinner è di nuovo ai quarti di finale di Wimbledon come nel 2022 e affronta il russo Roman Safiullin , 25enne numero 92 del mondo che è al suo miglior risultato in carriera in uno Slam. Il tennista altoatesino ha ottenuto la qualificazione ai quarti vincendo contro i il colombiano Daniel Elahi Galan con il punteggio di 7-6(4) 6-4 6-3. Chi vince se la vedrà, nell'incontro successivo, con uno tra Rublev e Djokovic.

Sinner e Safiullin si sono già affrontati a gennaio 2022 quando, sul cemento australiano dell'ATP Cup, Sinner ebbe la meglio per 7-6(6) 6-3. "Sarà una sfida dura", ha dichiarato l'azzurro parlando del russo.

Sinner-Safiullin: orario, diretta tv e streaming

Sinner-Safiullin è in programma nel campo numero 1 di Wimbledon e inizierà non prima delle ore 15.30. Prima dell'azzurro, infatti, c'è il match del tabellone femminile tra Swiatek e Svitolina. La sfida tra Sinner e il russo sarà visibile in diretta tv su Sky e disponibile in diretta streaming su Skygo e Now.

