Sinner-Djokovic semifinale Wimbledon: quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo aver battuto agevolmente il russo Safiullin in quattro set (6-4, 3-6, 6-2, 6-2), ora Sinner dovrà affrontare il numero 2 del ranking ATP, che ha liquidato il russo Rublev in quattro set, prima di giocarsi la finale di Wimbledon. Dall'altra parte del tabellone, ai quarti di finale Alcaraz se la vedrà con Rune mentre Medvedev affronterà lo statunitense Eubanks, fin qui vera rivelazione del torneo londinese.

Wimbeldon, Sinner contro Djokovic: diretta tv e streaming

La sfida tra Sinner e Djokovic, valida per la semifinale sull'erba londinese di Wimbledon, sarà visibile in diretta tv su Sky (palinsesto ancora da definire) e in diretta streaming su Sky Go, NOW TV e Tennis Tv.