Sinner contro Djokovic, Wimbledon e il talismano della pasta al pomodoro

E' la prova della maturità, l'ennesima. Jannik Sinner, in campo domani sul centrale di Wimbledon contro Novak Djokovic, si gioca l'accesso ad una finale del Grande Slam e, forse, la sua definitiva consacrazione a livello internazionale. L'azzurro è il decimo italiano di sempre a raggiungere la semifinale di uno dei quattro più prestigiosi tornei del tennis mondiale ed è il terzo a farlo sull'erba inglese. Soprattutto è il più giovane italiano ad aver raggiunto un traguardo così importante. Ma, come lo scorso anno, Jannik sulla sua strada verso i sogni di gloria ha Nole Djokovic: il serbo è un avversario apparentemente imbattibile ed in piena corsa per conquistare il suo ventiquattresimo torneo del Grande Slam, il terzo dell'anno. Sinner sa che il serbo è il favorito: "Djokovic? Andrò in campo con la giusta mentalità. Lui non perde sul Centrale da 10 anni", ha sottolineato. "Sarà il match più importante della mia carriera, probabilmente - ha proseguito il tennista 21enne - Questa semifinale vuol dire tanto per me: tante ore sul campo, tanti sacrifici per vivere questo momento". Proprio a Wimbledon Sinner lo scorso anno stava realizzando un'impresa: stava conducendo per 2-0 su Djoko che però poi diede vita ad una storica rimonta. Il risultato finale fu un combattuto 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2. Rispetto allo scorso anno, però, l'italiano è maturato molto: ha cambiato stile di gioco ed accumulato esperienza. Su questo puntano l'attenzione quei commentatori che al momento vedono proprio nell'altoatesino l'unico in grado - al netto eventualmente di Alcaraz in finale - di fermare il campione slavo.