Alcaraz-Medvedev in semifinale Wimbledon: chi contro Sinner o Djokovic?

LONDRA (Inghilterra) - Carlos Alcaraz conquista un posto in semifinale a Wimbledon per la prima volta in carriera superando in tre set Holger Rune. Per il murciano, numero 1 del mondo, vittoria nel "derby" tra classe 2003 grazie alla conquista del primo set al tie break per 7-3 prima di allungare con due 6-4 consecutivi che valgono l'accesso nella top 4 sull'erba britannica.