Wimbledon, Jabeur-Vondrousova la finale nel femminile

LONDRA (Inghilterra) - Marketa Vondrousova e Ons Jabuer, saranno loro due a giocarsi la finale del singolare femminile a Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam. La 24enne tennista ceca, numero 42 del ranking Wta, ha battuto nella prima semifinale l'ucraina Elina Svitolina, moglie del tennista francese Gael Monfils e scivolata al n.76 del Mondo, in due set con il punteggio di 6-3, 6-3 in 1 ora e 16 minuti di gioco. Per la mancina Vondrousova è la prima finale a Wimbledon, la seconda in carriera in tornei del Grande Slam 4 anni dopo quella persa al Roland Garros contro l'australiana Ashley Barty.

Jabuer, che rimonta con Sabalenka

Nella seconda semifinale la tunisina Jabeur, numero 6, ha vinto un grande match in rimonta contro la bielorussa Aryna Sabalenka, numero 2 del ranking e del seeding, in tre set con il punteggio di 6-7 (5), 6-4, 6-3 in 2 ore e 22 minuti chiusa con un ace al quarto match point. Per Jabeur quella di sabato sarà la seconda finale consecutiva a Wimbledon dopo quella dello scorso anno e la terza in assoluto dopo quella giocata anche agli Us Open sempre nel 2022. La tunisina insegue ancora il sogno di diventare la prima giocatrice islamica a vincere un torneo del Grande Slam.