Wimbledon, Djokovic elogia Sinner: "Un leader della nuova generazione"

Novak Djokovic è il primo finalista a Wimbledon . Il campione serbo si è imposto in semifinale contro l'azzurro Sinner con il risultato di 6-3 6-4 7-6 e nell'atto conclusivo del torneo affronterà il vincente della sfida tra Alcaraz e Medvedev . Al termine della sfida, caratterizzata anche da qualche momento di nervosismo di Djokovic verso il pubblico, il 36enne ha dichiarato: "Le semifinali di uno Slam sono partite combattute. Il punteggio non racconta la realtà di quello che è successo sul campo. Il terzo set avrebbe potuto vincerlo lui. Ha sbagliato qualcosina e mi ha concesso di arrivare al tie-break".

Djokovic: "I 36 anni sono i nuovi 26"

Djokovic ha proseguito continuando a lodare l'azzurro: "Sinner ha dimostrato perché è uno dei leader della nuova generazione. Cerco di non guardare all'età come una cosa che distingue" per poi scherzare: "I trentasei anni sono i nuovi ventisei! Se sto giocando il mio miglior tennis? Mi piacerebbe crederci, il nostro è uno sport individuale, quindi devi metterti nelle migliori condizioni mentali e fisiche. Cerco di non guardare l'età come qualcosa che mi disturba. Sento ancora l'ispirazione per giocare lo sport che amo e mi ha dato tanto. Io provo gratitudine e voglio ricambiare il favore a questo sport giocando più che posso".