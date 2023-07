Djokovic-Alcaraz a Wimbledon, quando si gioca la finale: data e orario

Novak Djokovic ha battuto Jannik Sinner in semifinale e si è qualificato per la finale di Wimbledon. Il campione serbo ha vinto contro l'azzurro con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-6 e in finale affronterà Carlos Alcaraz per conquistare il suo ottavo titolo a Wimbledon. Lo spagnolo, numero uno del ranking Atp, ha conquistato un posto nella finalissima grazie alla vittoria in semifinale contro Daniil Medvedev in tre set con il punteggio di 6-3 6-3 6-3.