Vondrousova regina di Wimbledon! Jabeur ancora ko in finale

LONDRA (Inghilterra) – Marketa Vondrousova vince per la prima volta a Wimbledon battendo in finale per 6-4, 6-4 Ons Jabeur. Successo a sorpresa per la tennista ceca, numero 42 del ranking Wta alla sua prima finale Slam in carriera, capace di piegare dopo un'ora e 22 minuti di gioco la tunisina, numero 6, al suo secondo ko consecutivo nell’ultimo atto sull’erba londinese.