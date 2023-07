Tennis, ranking Atp: Alcaraz si conferma 1°, Sinner resta in Top 10

LONDRA (Inghilterra) - Carlos Alcaraz rimane numero 1 del mondo nell'Atp Ranking grazie al successo a Wimbledon in finale su Novak Djokovic. Il murciano inizia la sua 29ª settimana in vetta alla classifica con 880 punti di vantaggio sul serbo. A 20 anni, Alcaraz ha già trascorso più settimane da numero 1 di altri dodici giocatori arrivati in vetta almeno una volta da quando esiste il ranking computerizzato, introdotto nel 1973, tra cui Mats Wilander (20 settimane), Daniil Medvedev (16), Andy Roddick (13), Boris Becker (12) e il suo coach Juan Carlos Ferrero (8).