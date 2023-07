Leo Borg, prima vittoria Atp: il figlio di Bjorn batte Ymer a Bastad

BASTAD (Svezia) - Prima vittoria in un match del circuito Atp per Leo Borg . Il ventenne svedese, figlio del leggendario Bjorn, 11 volte Campione Slam, ha battuto il connazionale Elias Ymer.

Il giovane Borg, numero 437 del ranking, si è imposto nel primo turno del Nordea Open, torneo Atp 250 in corso sulla terra battuta a Bastad, in Svezia, con il punteggio di 7-6(5) 6-3.

Borg, le precedenti esperienze

Il giovane figlio d'arte aveva già partecipato per due volte allo Stoccolma Open, usufruendo di una wild card, ma in entrambi i casi era uscito sconfitto dal confronto con Tommy Paul. Nonostante i suoi 'ritmi' non siano precoci come quelli del padre, che vinse il primo dei sei Roland Garros a 18 anni e il primo dei cinque Wimbledon a 20, è comunque considerato dagli esperti un talento del tennis e un possibile futuro campione. In carriera ha vinto un torneo Itf a Sharm el-Sheik e perso una finale - del medesimo circuito - a Il Cairo.