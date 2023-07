Tennis, Musetti vince il derby in Svezia e vola ai quarti: Arnaldi ko

BASTAD (Svezia) - Un super derby azzurro in Svezia, nella la 75esima edizione del torneo ATP 250 di Bastad, se lo aggiudica Lorenzo Musetti che piega 8-6 al tie-break del terzo set Matteo Arnaldi e vola ai quarti di finale. Per il carrarino un successo che arriva al termine di un ottavo di finale tutto tricolore spettacolare. Per un posto in semifinale Musetti sfiderà l'austriaco Filip Misolic, che ha piegato lo slovacco Jozef Kovalik per 4-6 7-6(6) 6-4.