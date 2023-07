Tennis, Musetti in semifinale a Bastad: Misolic battuto in rimonta

BASTAD (Svezia) - Dopo aver superato agli ottavi Arnaldi nel derby, Lorenzo Mbusetti avanza in semifinale nel torneo Atp sulla terra rossa di Bastad, in Svezia. Il 21enne di Carrara, n.16 del ranking e 3 del seeding, nei quarti ha battuto in rimonta l’austriaco Filip Misolic, n.139 del ranking promosso dalle qualificazioni, in 4-6, 6-1, 6-2 dopo oltre due ore di lotta. Un'altra prestazione ottima per l'azzurro che entra nella top 4 del torneo scandinavo riuscendo a rimontare l'avversario odierno dopo aver ceduto il primo set.