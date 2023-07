Tennis, Musetti si arrende a Ruud in semifinale a Bastad

BASTAD (Svezia) - Si ferma in semifinale l'avventura di Lorenzo Musetti al torneo Atp 250 di Bastad. Il tennista azzurro è stato sconfitto in due set dalla testa di serie numero 1 del torneo ovvero il norvegse Casper Ruud con il punteggio di 6-3, 7-5 dopo un'ora e 45 minuti. Nel primo set è fatale per Musetti il 6° gioco quando Ruus ha conquistato il break a 15 per portasi 4-2 e successivamente 5-2 in una frazione vinta 6-3 in 43' senza aver mai concesso palle break all'azzurro. Nel 2° set c'è battaglia fino al 5-5 ma all'11° gioco il norvegese cambia marcia: parziale di 10 punti a 0 per break (6-5) e 30-0! Musetti annulla 2 match-point ma al 3° Ruud non trema e manda i titoli di coda in un match dove Musetti (seconda semifinale in stagione) ha ben figurato contro un avversario che non ha concesso nulla ed è stato micidiale nei punti cruciali della partita.