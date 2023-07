Tennis, Rublev batte Ruud e conquista il torneo di Bastad

BASTAD (Svezia) - Andrey Rublev conquista il 2° titolo stagionale dopo il Master 1000 di Montecarlo (14° in carriera) dopo il successo al torneo Atp 250 di Bastad. Il numero 7 al mondo (prossimo a diventare 5) ha battuto in finale il norvegese numero 4 al mondo Casper Ruud con il punteggio di 7-6(3), 6-0 in 90 minuti. Il match si decide nella prima frazione, Ruud recupera il break di svantaggio all'8° game per il 4-4, i due vanno al tie-break dove Rublev sul 3-2 piazza 3 punti consecutivi per il 6-2. Nel 2° set il norvegese alza bandiera bianca.