Tennis, Musetti soffre ma avanza ai quarti di Amburgo

AMBURGO (Germania) - Lorenzo Musetti soffre più del previsto ma alla fine riesce ad avere la meglio su Josek Kovalik e ad avanzare ai quarti di finale del torneo Atp 500 di Amburgo. Il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 3-6, 6-2, 6-4 in 2 ore e 7 minuti di gioco. L'azzurro numero 18 al mondo ha svoltato la partita dopo il break subito al 7° gioco del 3° set che ha portato lo sloveno sul 4-3 e servizio. Da quel momento Musetti è stato impeccabile: contro-break immediato, servizio tenuto a 30 e poi break (lasciando a 15 Kovalik) per chiudere la partita. Musetti tornerà in campo domani contro il numero 57 del mondo Laslo Djere. Il serbo ha vinto cinque dei sette precedenti confronti diretti e tutti i quattro giocati sulla terra.