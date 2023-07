Tennis, a Sonego il derby contro Cecchinato ad Umago

UMAGO (Croazia) - Lorenzo Sonego si aggiudica il derby azzurro contro Marco Cecchinato ed è il 2° italiano (dopo Matteo Arnaldi) a raggiungere i quarti di finale del torneo Atp 250 di Umago. Sonego si è imposto con il punteggio di 6-1, 7-6(7) dopo un'ora e 35 minuti in una partita combattuta nel 2° set quando Cecchinato sotto 3-1 ha recupera il break di svantaggio tenendo in equilibrio il match portando la frazione al tie-break. È battaglia serrata fino al 15° gioco perché suò 7-7 Sonego piazza una perfetta risposta incrociata che vale il match-point (8-7) e servizio, il torinese non si fa pregare e chiude la pratica. Il prossimo avversario sarà lo spagnolo numero 104 al mondo Jaume Munar.