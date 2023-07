Tennis, Musetti si arrende ai quarti ad Amburgo: avanza Djere

AMBURGO (Germania) - Si ferma ai quarti Lorenzo Musetti all'Hamburg European Open, ATP 500 di Amburgo . Niente semifinale per il tennista azzurro che cade in 7-5, 6-3 contro Laslo Djere, numero 57 del ranking Atp.

Sulla terra rossa tedesca il 21enne carrarino, già in difficoltà nel match degli ottavi di finale, è troppo discontinuo al cospetto dell'avverario serbo che ha firmato la sesta vittoria in otto confronti contro Musetti, la quinta su cinque sulla terra rossa. L'azzurro, campione in carica ad Amburgo, saluta così la Germania alla soglia della top 4.

Amburgo, il quadro delle semifinali

Djere dopo aver eliminato Musetti ha strappato il pass per le semifinale dove se la dovrà vedere con uno tra il cinese Zhang o e il tedesco Altmaier. Dall'altra parte del tabellone Ruud-Fils e Zverev-van Assche sono le sfide dei quarti di finale per capire chi avrà la possibilità di andarsi a giocare un posto nella finalissima del torneo Atp 500.