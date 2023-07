Tennis, Arnaldi vola in semifinale a Umago: è la prima in carriera

Prima semifinale in carriera nel circuito maggiore per Matteo Arnaldi. Al "Plava Laguna Croatia Open", torneo Atp 250 con montepremi complessivo pari a 562.815 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa del Teniski centar Stella Maris di Umago, in Croazia, il tennista azzurro ha battuto Jiri Lehecka, numero 33 del ranking Atp e grande favorito del seeding.