Tennis, Arnaldi cade in semifinale ad Umago: vince Popyrin

UMAGO (Croazia) - Si ferma in semifinale l'avventura di Matteo Arnaldi (prossimo numero 62 al mondo) al torneo Atp 250 di Umago. L'azzurro è sconfitto dall'australiano Alexei Popyrin (numero 90 al mondo) con il punteggio di 6-7(2), 7-5, 6-3 dopo 3 ore e 16 minuti. Primo set stoico per Arnaldi che per due volte recupera il break di svantaggio (4-4), porta la frazione al tie-break e poi lo domina 7-2 (dopo aver iniziato 5-1) dopo 84' di gioco. Nel 2° set la resistenza dell'azzurro è encomiabile: annulla 8 palle break di cui 4 set-point per l'australiano al 10° gioco (5-4) del 2° set. Al 12° gioco si ripresenta il calvario per Matteo che si trova a servire 15-40 e questa volta non riesce ad uscirne per il 7-5 australiano dopo 73'. La resistenza dell'italiano cede al 4° gioco del terzo set quando cede a 0 il servizio per il 3-1 Poyrin che non si gira più e chiude la pratica.