Tennis, Cocciaretto trionfa a Losanna: è il primo titolo Wta 250

Trionfo Elisabetta Cocciaretto al " Ladies Open Lausanne ", torneo Wta 250 con un montepremi complessivo pari a 259.303 dollari disputato sui campi in terra rossa di Losanna , in Svizzera. La tennista di Ancona, numero 2 del seeding e 42 della classifica Atp , ha vinto in finale contro la francese Clara Burel , 84 del ranking internazionale, col punteggio di 7-5 4-6 6-4.

Cocciaretto, da lunedì best ranking

Per l'italiana era la seconda finale in tornei Wta 250 della carriera, dopo quella persa a gennaio a Hobart, in Australia. La Cocciaretto vanta anche due finali vinte e due perse a livello di Wta 125. Da lunedì ritoccherà il suo best ranking, salendo intorno al 30° gradino della classifica mondiale.