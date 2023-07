Tennis, Cecchinato saluta Kitzbuhel al primo turno: vince Galan

Kitzbuhel (Austria) - Semaforo rosso per Marco Cecchinato, l’unico azzurro ai nastri di partenza del 'Generali Open', torneo ATP 250 con un montepremi di 562.815 euro di scena sulla terra rossa di Kitzbuhel, in Austria.

Il 30enne di Palermo, n.108 del ranking, è stato sconfitto al primo turno per 6-2 6-2, in appena 58 minuti di partita, dal colombiano Daniel Elahi Galan, n.76 Atp. Il 27enne di Bucaramanga si è preso la rivincita per la sconfitta rimediata dal siciliano, sempre in due set, al primo turno del Challenger di Todi (terra), nel 2017.